Küçük Meryem'in annesinden canlı yayında itiraf

Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü. 10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu. Sonra yatak odasına gittim, kızım Recep'in kucağında çırılçıplaktı ve bayılmıştı. Recep'e bu çocuğa ne yaptın dedim? Oyun oynuyorduk bayıldı dedi, sonra soğuk suyun altına tuttuk Meryem ayıldı, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Ama kimseye bir şey anlatamadım. Recep beni tehdit etti, scooter'dan düştüğünü söyleyeceksin dedi. Beni konuşturmadı. Onu Almanya'ya kaçırmamı istedi. Beni kurtar diyordu. Recep'in ailesi de defalarca şahit oldu, bana kızını al Recep'in elinden demişlerdi.