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28 Eylül 2021, Salı 00:00
''Labit ile aramızda öyle bir şey olmadı''

''Labit ile aramızda öyle bir şey olmadı''

Yıldız Hanım'ın "Eşim bana kıyafet almıyordu" dediğini aktardı. Emel Hanım Yıldız Hanım ile eşinin arasını kendisinin bozmadığını, bunda kendi suçu olmadığını, Hüseyin Bey ile arasındaki ilişkiyi gizlemediğini, Mehmet Bey'in söylediklerine de çok kırıldığını, madem birisinin kendisini ellediğini görüyorsa neden engellemediğini sordu. Olaydan bir gün önce Yıldız Hanım'ın kendisini aradığını "Kim gelecek size, kim var" dediğini sanki laf almaya çalıştığını anlatıp olaydan hemen önce de Hüseyin Bey ile ilişkisi olduğunu, çok üzgün olduğunu söyledi.

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