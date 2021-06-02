Leyla Aydemir davasında ''ses kaydı'' iddiası

Müge Anlı, bir vatandaş olarak sorduğunu, yerel mahkeme tutukladıktan sonra istinat mahkemesi nasıl olur da serbest bırakır anlamadığını dile getirdi. Bambaşka bir gelişme ortaya çıktığından bahseden Müge Anlı, iddialara göre bir ses kaydı ortaya çıktığını, AFAD arama yaparken kilerden bir ses geldiğini, amca Yusuf'un "Ses etme, duyulursa beni öldürürler" dediğini, ama buna çok inanmadığını zira hiçbir AFAD ekibinin böyle bir şeye göz yumamayacağını söyledi. Ses kayıtlarının tekrar inceleneceği bilgisini verdi.