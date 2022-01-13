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13 Ocak 2022, Perşembe 00:00
Milli sporcu, Paslı çiftini ölü bulduğu noktadaydı

Milli sporcu, Paslı çiftini ölü bulduğu noktadaydı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Serkan Bey, Ölüdeniz tarafından gelince sol tarafta ağıl olduğunu, 50 metre ileride de çiftin cesedini gördüğünü, başka birisi geçmişse de cesetleri görmemesinin imkansız olduğunu, 11.05'te gördüğünü dile getirip olay yerini anlattı. Serkan Bey, Cahit Bey'in ceket cebinden kurşun deliğini gördüğünü söyledikten sonra eğer anlatılan saatler doğruysa kendisinin de beyaz aracı görmesi gerektiğini vurguladı. Serkan Bey, çiftin evine gitti. Köyden hanımefendi, çocukların 8.10 geçe servise bindirildiğini söyledi. Serkan Bey evin önünden öldürülen noktaya 25 dakikada gidildiğini dile getirip adli tıpın saatleri ile de tam uyuştuğu bilgisini verdi.

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