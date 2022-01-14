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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
14 Ocak 2022, Cuma 00:00
Motosiklet üzerinde kurşunlara hedef olan çift neden öldürüldü?

Motosiklet üzerinde kurşunlara hedef olan çift neden öldürüldü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Ali Varçın'ın hikâyesinin enteresan olduğunu, anlatılanların Ali Bey'in burada olduğu kadar sakin bir insan olmadığını gösterdiğini, en başından çift ile iyi anlaştıklarını, iyi arkadaş olduklarını belirtti. Ali Bey, bu çiftle iki yıl beraber durduklarını, gidip geldiklerini, yazın yaylaya kışın sahile geldiklerini dile getirdi. Müge Anlı, 2 yılın sonuna doğru bir problem çıktığını söyleyip Cahit Bey Ali Bey ile problem yaşayınca Ekrem Bey'in nasıl Ali Bey ile samimi olduğunu, zira kardeş olduğunda illa taraf tutulacağını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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