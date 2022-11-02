Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu!

18 yaşındaki Buse, 25 yaş büyük sevgilisinden vazgeçmedi!

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Ailesi günlerce haber alamamıştı, kızlarının 25 yaş büyük şahsın yanında olduğunu öğrenmişlerdi. Önceki gün 25 yaş büyük sevgilisi ile birlikte canlı yayına katılan Buse, zorla tutulmadığını söyledi. Jandarma, 18 yaşındaki Buse'yi kaldığı evden teslim almıştı ama Buse ifade verdikten sonra 25 yaş büyük sevgilisine geri döndü!