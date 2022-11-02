ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
2 Kasım 2022, Çarşamba 00:00
Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu!

Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu!

18 yaşındaki Buse, 25 yaş büyük sevgilisinden vazgeçmedi!

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Ailesi günlerce haber alamamıştı, kızlarının 25 yaş büyük şahsın yanında olduğunu öğrenmişlerdi. Önceki gün 25 yaş büyük sevgilisi ile birlikte canlı yayına katılan Buse, zorla tutulmadığını söyledi. Jandarma, 18 yaşındaki Buse'yi kaldığı evden teslim almıştı ama Buse ifade verdikten sonra 25 yaş büyük sevgilisine geri döndü!

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
1 Kasım 2022, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Ekim 2022, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Ekim 2022, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN