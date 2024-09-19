19 Eylül 2024, Perşembe 10:00
Nazlı Dere cinayeti ile ilgili hareketli dakikalar
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
67 yaşındaki Nazlı Dere 9 Ekim 2019'da İstanbul Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra komşu çocuğu Enes'in iş yeri görüntüleri incelendi. Nazlı Dere'nin vücudundaki yaralarla komşu çocuğu Enes'in vücudundaki yaraların aynı kesici aletle oluşmuş olabileceğine dair rapor hazırlandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ekipler Enes Çetin ve ağabeyi Salih Çetin'i göz altına aldı.
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