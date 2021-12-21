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21 Aralık 2021, Salı 00:00
Nişanlısının İstanbul'daki sevgilisi konuştu

Nişanlısının İstanbul'daki sevgilisi konuştu

Hanımefendi, 4 sene önce sosyal medyada tanıştıklarını, çok görüşemediklerini, yan yana 1-2 kere görüştüklerini, Mustafa'nın telefonuna da çok baktığını, hiçbir şey görmediğini, aldatma vs. de anlamadığını söyledi. Hanımefendi, 1 ay önce isteme konusunun açıldığını, gecesinde "Annem bizi zorla nişanlandırdı, ben zaten seni seviyorum. Ben o kıza hep sana kardeşim gibi bakıyorum diyorum, kızın da "Ben de başkasına kaçacağım, bana yardımcı ol, pasaport alacağım" dediğini, kızın galiba Mustafa'yı istediğini ama Mustafa'nın istemediğini söyledi.

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