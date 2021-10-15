Nurgül Beyhan'ın görümcesi konuştu

Senem Hanım, babası Fransa'dan gelince bile Ali'yi almayalım eve dediğini, annesine çok çektirdiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, babasının son bir şans verelim dediğini anlattı. Müge Anlı, Senem Hanım'ın da kaçıp canını kurtarmasını isteyip Ali'nin tedavi görmesi gerektiğini, zorla kimseye bu şeylerin içirilmediğini vurguladı. Senem Hanım, Ali'nin haline çok alıştıklarını, polise gittiklerini, savcıya gittiklerini, hastaneye gittiklerini, bir şey yapamadıklarını, kapının önünden polisin eksik olmadığını dile getirdi.