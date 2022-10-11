O gün neler olduğunu anlatıyor

Müge Anlı'da yayına Almanya'dan bağlanan Müge Anlı'daki anne Melisa, "Meryem Scooter'dan düştü komşular gördü" ifadelerini kullanmıştı ancak Gaziantep'te, Melisa'nın komşusu olan görgü tanıkları Melisa'nın dile getirdiği Meryem'in scooter'dan düştüğü yönündeki iddialarını yalanlamıştı. Komşular, Melisa'nın kızı Meryem'in scooter'dan düşmesinin de ihtimaller arasında olamayacağını anlatmıştı. Komşuların ifadesine göre Melisa'nın kızı Meryem scooter'dan düşmemişti, canlı yayınına bağlanan birden fazla komşunun ifadelerine göre, Melisa'nın kızı Meryem'in ölümü ile ilgili ortaya attığı iddialar yalanlandı.