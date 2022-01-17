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17 Ocak 2022, Pazartesi 00:00
''Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı''

''Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı''

Sedat Sevim'in ablası konuştu. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan 1 gün önce kendisinde olduğunu, kardeşinin yürüyüş yaptığını, geldiğini, o gece olay olduğunu, olaydan 1 hafta sonra geldiğini, çocukların dayı duydun mu Almancıları vurmuşlar dediğini, kardeşinin de inşallah bir şey olmamıştır dediğini anlattı. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan sonra hırsızlıktan dolayı cezaevine girdiğini, bir süre görüşmediklerini dile getirip kardeşinin böyle bir şey yaptığını bilseydi asla eve almayacak olduğunu, resmen iki çocuğunun yanında kaldığını, inanamadığını söyledi.

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