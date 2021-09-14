Özkan çifti cinayetindeki soru işaretleri...

Müge Anlı, kızların Kubilay Bey'den şüphelendiğini hatırlatarak bir bant çektirdiğini, Kubilay Bey'in evinin bayağı çiftin evinin bitişiğinde olduğunu söyledi. Kubilay Bey bir şey duymuş olsaydı muhakkak müdahale edeceğini, öyle söylendiği gibi tabak sesini duymadıklarını ama seslenseler duyacağını belirtti. Kubilay Bey o gece alkollü olmadığını, o sabah 5'te zaten uyanacak olduğunu zira Hüseyin Bey ile zeytin toplama planı yaptıklarını dile getirdi. Müge Anlı, jandarmanın da Kubilay Bey'i almaya gittiklerinde Kubilay Bey'in banyodan çıkmış ve sabaha karşı olmasına rağmen evde cayır cayır soba yandığını söylediğini aktardı.