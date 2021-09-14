ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
14 Eylül 2021, Salı 00:00

Özkan çifti cinayetindeki soru işaretleri...

Müge Anlı, kızların Kubilay Bey'den şüphelendiğini hatırlatarak bir bant çektirdiğini, Kubilay Bey'in evinin bayağı çiftin evinin bitişiğinde olduğunu söyledi. Kubilay Bey bir şey duymuş olsaydı muhakkak müdahale edeceğini, öyle söylendiği gibi tabak sesini duymadıklarını ama seslenseler duyacağını belirtti. Kubilay Bey o gece alkollü olmadığını, o sabah 5'te zaten uyanacak olduğunu zira Hüseyin Bey ile zeytin toplama planı yaptıklarını dile getirdi. Müge Anlı, jandarmanın da Kubilay Bey'i almaya gittiklerinde Kubilay Bey'in banyodan çıkmış ve sabaha karşı olmasına rağmen evde cayır cayır soba yandığını söylediğini aktardı.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Eylül 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10 Eylül 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN