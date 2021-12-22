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22 Aralık 2021, Çarşamba 00:00
Özlem Türkmenli 41 gündür kayıp

Özlem Türkmenli 41 gündür kayıp

Müge Anlı, 21 yaşındaki Özlem Saliha'nın 14 Kasım'da İstanbul'dan kaybolduğunu, onun da zihinsel engeli olduğunu ama raporunun süresinin dolduğunu söyledi. Özlem'in annesi Songül Hanım eşi ile tartıştığı için kadın sığınma evinde bir süre kaldığını, sonra kızı ile beraber eve çıktıklarını, bir de Sevda isminde kadın sığınma evindeki arkadaşının da kendileri ile yaşadığını, kızının Sevda Hanım ile gezmeye başladığını, kızının Özcan isimli biri ile tanıştığını, kızının sonra Melis isimli biri ile yaşadığını söyledi.

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