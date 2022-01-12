Paslı çiftini kim, neden öldürdü?

Zihni Bey kendisinin eskiden sınıf öğretmeni olduğunu, öğretmenlik yaparken kader dolayısı ile hasbelkader bu olayı yaşadığını dile getirdi. Özay Bey, Zihni Bey'in çift öldürüldüğünde köyde olmadığını, araştırılmasını isterken Zihni Bey kendisinin kaçak olarak o evde kaldığını söyledi. Zihni Bey, Sultan Hanım ve Özay Bey'in Cahit Bey'in evine olay olacağı gece ziyarete girdiğini, Cahit sabah nereye gidecek diye takip etmek için gittiklerini iddia etti. Özay Bey, Cahit Bey'in evine gitmediklerini dile getirdi.