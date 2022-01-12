ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
12 Ocak 2022, Çarşamba 00:00
Paslı çiftini kim, neden öldürdü?

Paslı çiftini kim, neden öldürdü?

Zihni Bey kendisinin eskiden sınıf öğretmeni olduğunu, öğretmenlik yaparken kader dolayısı ile hasbelkader bu olayı yaşadığını dile getirdi. Özay Bey, Zihni Bey'in çift öldürüldüğünde köyde olmadığını, araştırılmasını isterken Zihni Bey kendisinin kaçak olarak o evde kaldığını söyledi. Zihni Bey, Sultan Hanım ve Özay Bey'in Cahit Bey'in evine olay olacağı gece ziyarete girdiğini, Cahit sabah nereye gidecek diye takip etmek için gittiklerini iddia etti. Özay Bey, Cahit Bey'in evine gitmediklerini dile getirdi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
11 Ocak 2022, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10 Ocak 2022, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Ocak 2022, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN