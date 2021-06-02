ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
2 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Sanık koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis

4 Nisan 2017 yılında 5 çocuk annesi Nalan Şimşek'i hatırlattı ve o dönem bazı açıklamalarda bulunan kocanın eski eşinin de o sıralar eşine geri döndüğünü anlattı. Nalan Şimşek'in kocasının "Ceset yoksa cinayet de yoktur" dediğini hatırlattı ve emniyetin programı tekrar izleyip deşifre ettiğini söyledi. İskenderun 1. Ağır ceza Mahkemesi'nin Nalan Şimşek'in eşini tutuklayarak cezaevine göndermiş olduğunu söylediğinden bahseden Müge Anlı, dün de duruşma yapıldığını, Nalan Şimşek'in eşinin hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Müge Anlı, emniyet yetkililerine çok teşekkür etti.

DEVAMI
ABONE OL

BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
1 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Mayıs 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Mayıs 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
27 Mayıs 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Mayıs 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN