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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
21 Ekim 2021, Perşembe 00:00
''Sevgilim kardeşimi benim yüzümden dövdü''

''Sevgilim kardeşimi benim yüzümden dövdü''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşini öldürdüğünü, beni de öldür o zaman dediğini, "Seni neden öldüreyim, sen başımın tacısın" dediğini, Cemal Bey'in kendisine hala aşık olduğunu ama kendisinin artık istemediğini iddia etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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