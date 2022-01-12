Şüphe çeken detaylar...

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Zihni Bey, Sait Avcı'nın hanımı Vesile Hanım ile kuzen olduğunu, bunların hepsinin bir olduğunu, Sultan Zor'un da işin içinde olduğunu, birlikte öldürdüklerini iddia etti. Şuayip Bey, tahtaya geçerek olaydan birkaç gün sonra kendilerinden tükürük örneği alındığını, hastanenin önünde toplandıklarını, Halil Avcı ile orada konuştuklarını, onun "Ben 7'yi 5 geçe İsmet Güzel ile karşılaştım, konuştum, oradan göbek toplamaya gittim" dediğini, "Sizin abiniz de keçi yavrusu ile uğraşıyordu, motor da orada duruyordu" dediğini anlattı.