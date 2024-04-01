Şüphelenilen evlat ile ilgili evlilik dolandırıcılığı iddiası

Gizli Tanık, Asiye'yi Arzu sayesinde tanıdığını, kalacak yeri olmadığını, Asiye'nin de evinde kalmasına izin verdiğini, o gece ondan kaldığını, Ergün'ün "benim sayemde çok para kazanabilirsin, böyle sürünmene gerek yok. Saf insanları evlilik vaadiyle dolandırarak para kazanabilirsin" dediğini, teklifini kabul etmediğini, Ergün'ün teklifini yenilediğini, yeniden kabul etmediğini anlattı.