ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
24 Ekim 2022, Pazartesi 00:00
Tuba Koçman'ın dolandırılma hikayesi

Tuba Koçman'ın dolandırılma hikayesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Tuba Koçman'ın dolandırılma hikayesi. 1 milyon 224 bin liradan eden aşk. Bir kuaförde makyözlük yaparak geçimini sağlayan 27 yaşındaki Tuba Koçman, tanıştıktan 2 gün sonra sevgili olduğu kişiden bir iş teklifi aldı. Tanışmasına iş arkadaşı Nursen'in vesile olduğunu anlatan genç kadın, beni kendisine aşık etti ve yağ işi yaptığını söyledi. Çok para kazanacağız vaadiyle paramı aldı dedi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Ekim 2022, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Ekim 2022, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
19 Ekim 2022, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN