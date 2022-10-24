Tuba Koçman'ın dolandırılma hikayesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Tuba Koçman'ın dolandırılma hikayesi. 1 milyon 224 bin liradan eden aşk. Bir kuaförde makyözlük yaparak geçimini sağlayan 27 yaşındaki Tuba Koçman, tanıştıktan 2 gün sonra sevgili olduğu kişiden bir iş teklifi aldı. Tanışmasına iş arkadaşı Nursen'in vesile olduğunu anlatan genç kadın, beni kendisine aşık etti ve yağ işi yaptığını söyledi. Çok para kazanacağız vaadiyle paramı aldı dedi.