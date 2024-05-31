Üç kızın yaşadığı evden dram çıktı

Figen'in annesi, "benim Selahattin ile yıllardır karı koca ilişkim yok. Bu adam 10 yıldır kızımın kocası aslında" dedi. Müge Anlı 10 yıl önce Figen'in 14 yaşında olduğunu, Fitnat'ın kızını aramak için programa geldiğinde Selahattin'i kocası olarak tanıştırdığını söyledi. Fitnat Hanım "adamı ben buldum ama onun benimle ilgisi yok, ben kızım mutlu olsun diye onun yanında oldum" dedi.