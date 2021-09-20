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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
20 Eylül 2021, Pazartesi 00:00

Vedat'ın baba ocağından renkli görüntüler

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Vedat Bey, Ankara'ya doğru yola çıktı ve yoldayken ekip ile konuştu, kebap yapmak istediğini, babası ile kavuşmaya az kaldığını dile getirdi. Vedat Bey Beypazarı'nda davul zurna ile karşılandı ve babası ile karşılıklı oynadı. Adil Bey çok şaşkın olduğunu, çok büyük sevinç içinde olduğunu söyledi ve herkese, özellikle Müge Anlı'ya teşekkür etti. Vedat Bey, eşi ve çocuklarına görüntülü konuşmada babasını tanıttı. Vedat Bey çay dağıttı, kebap yaptı. Adil Bey dükkandan kendi adını silip oğlunun adını yazacağını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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