ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO

Yeni tanıştığı kişiyi oğlu sanıp parasını mı kaptırdı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sibel Hanım annesi iddiaya göre, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini onunda elinden alındığını düşündüğünü yıllardır onu aradığını söylediğini. Sosyal medyadan bir adamın Aliye Teyze'ye ulaştığını bu bebeğin kendisi olduğuna inandırdığını annesinin paralarını aldığını anlattı. Aliye Hanım 4G ile yayına bağlanarak bu kişiye inandığını oğlu olduğunu, kızlarına çok kızgın olduğunu söyledi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
25 Eylül 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Eylül 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

BİZE ULAŞIN