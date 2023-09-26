Yeni tanıştığı kişiyi oğlu sanıp parasını mı kaptırdı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sibel Hanım annesi iddiaya göre, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini onunda elinden alındığını düşündüğünü yıllardır onu aradığını söylediğini. Sosyal medyadan bir adamın Aliye Teyze'ye ulaştığını bu bebeğin kendisi olduğuna inandırdığını annesinin paralarını aldığını anlattı. Aliye Hanım 4G ile yayına bağlanarak bu kişiye inandığını oğlu olduğunu, kızlarına çok kızgın olduğunu söyledi.