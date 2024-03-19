19 Mart 2024, Salı 00:00
Yüzde 50 zihinsel engelli Ziya'nın kaybındaki şüpheler
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
%50 zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Ziya Yağızoğlu, 8 Şubat Perşembe günü Ordu'dan kayıplara karıştı. Anne Şefika Yağızoğlu ve abla Şerife Karaca Ziya'yı aramak için stüdyoya geldi. Ziya'nın babasının Ziya'ya bir ev aldığını, Ziya'nın ise 14 Şubat'ta babasının aldığı evi sattığı konuşuldu. Şefika Hanım oğlunun ev satacak sağlıkta olmadığını, imza bile atamayacağını ifade etti.
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