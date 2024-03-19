Yüzde 50 zihinsel engelli Ziya'nın kaybındaki şüpheler

%50 zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Ziya Yağızoğlu, 8 Şubat Perşembe günü Ordu'dan kayıplara karıştı. Anne Şefika Yağızoğlu ve abla Şerife Karaca Ziya'yı aramak için stüdyoya geldi. Ziya'nın babasının Ziya'ya bir ev aldığını, Ziya'nın ise 14 Şubat'ta babasının aldığı evi sattığı konuşuldu. Şefika Hanım oğlunun ev satacak sağlıkta olmadığını, imza bile atamayacağını ifade etti.