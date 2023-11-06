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6 Kasım 2023, Pazartesi
20:00
Safir
10.Bölüm Fragmanı
BÖLÜMLER
FRAGMAN
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GALERİ
30 Ekim 2023, Pazartesi
9. Bölüm
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23 Ekim 2023, Pazartesi
8. Bölüm
Safir
16 Ekim 2023, Pazartesi
7. Bölüm
Safir
9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm
Safir
2 Ekim 2023, Pazartesi
5. Bölüm
Safir
25 Eylül 2023, Pazartesi
4. Bölüm
Safir
18 Eylül 2023, Pazartesi
3. Bölüm
Safir
11 Eylül 2023, Pazartesi
2. Bölüm
Safir
4 Eylül 2023, Pazartesi
1. Bölüm
Safir
30 Ekim 2023, Pazartesi
9. Bölüm Fragmanı
Safir - 4. Fragman
30 Ekim 2023, Pazartesi
9. Bölüm Fragmanı
Safir - 3. Tanıtım
30 Ekim 2023, Pazartesi
9. Bölüm Fragmanı
Safir - 2. Fragman
30 Ekim 2023, Pazartesi
9. Bölüm Fragmanı
Safir
23 Ekim 2023, Pazartesi
8. Bölüm Fragmanı
Safir - 3. Fragman
23 Ekim 2023, Pazartesi
8. Bölüm Fragmanı
Safir - 2. Fragman
23 Ekim 2023, Pazartesi
8. Bölüm Fragmanı
Safir
16 Ekim 2023, Pazartesi
7. Bölüm Fragmanı
Safir - 3. Fragman
16 Ekim 2023, Pazartesi
7. Bölüm Fragmanı
Safir - 2. Fragman
16 Ekim 2023, Pazartesi
7. Bölüm Fragmanı
Safir
9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm Fragmanı
Safir - 3. Fragman
9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm Fragmanı
Safir - 2. Fragman
9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm Fragmanı
Safir
2 Ekim 2023, Pazartesi
5. Bölüm Fragmanı
Safir - 3. Fragman
"Bizim çocuğumuz değil mi? İkimizin çocuğu…"
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30 Ekim 2023, Pazartesi
Safir'de bugüne kadar hangi şarkılar çaldı? İşte Safir dizi müzikleri...
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30 Ekim 2023, Pazartesi
Safir'in Hazal'ı
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27 Ekim 2023, Cuma
9. Bölüm Foto Galeri
Safir
27 Ekim 2023, Cuma
Burak Berkay Akgül en sevilen Yaman Gülsoy sahnelerini yorumladı
Safir
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