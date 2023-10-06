ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR BÖLÜMLER
9 Ekim 2023, Pazartesi 20:00

Safir 6. Bölüm

Feraye kaçış yolu arıyor

Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır? Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

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Safir - 3. Fragman
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25 Eylül 2023, Pazartesi
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3. Bölüm Safir

SAFİR DİZİSİ FRAGMANLAR

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9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Safir - 2. Fragman
Safir
9 Ekim 2023, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Safir

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