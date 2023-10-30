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30 Ekim 2023, Pazartesi 20:00

Safir 9.Bölüm Fragmanı

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"O yoksa ben yokum, ben yoksam o yok…”

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir? Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

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