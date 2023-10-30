ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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30 Ekim 2023, Pazartesi 00:00

Feraye, öğrendiği gerçekle yıkıldı!

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"Ben şu an sadece Yaman'ın yanında olmak istiyorum..."

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Safir'de bugüne kadar hangi şarkılar çaldı? İşte Safir dizi müzikleri...
30 Ekim 2023, Pazartesi
Safir'de bugüne kadar hangi şarkılar çaldı? İşte Safir dizi müzikleri... Safir
Safir'in Hazal'ı
30 Ekim 2023, Pazartesi
Safir'in Hazal'ı Safir
9. Bölüm Foto Galeri
27 Ekim 2023, Cuma
9. Bölüm Foto Galeri Safir
Burak Berkay Akgül en sevilen Yaman Gülsoy sahnelerini yorumladı
27 Ekim 2023, Cuma
Burak Berkay Akgül en sevilen Yaman Gülsoy sahnelerini yorumladı Safir

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