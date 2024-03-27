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CANLI YAYIN
27 Mart 2024, Çarşamba 00:00

Halil Babür, Yaban Çiçekleri'nde canlandırdığı Kenan karakterini anlatıyor

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Kenan, kendi bildiklerinden fazla emin bir karakter."

Yaban Çiçekleri, acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor. Peki tüm yaşananların gölgesinde Ela ve Kılıç temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Kreatif Danışman: Zeynep Günay

Yönetmen: Aydın Bulut

Oyuncular: Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin

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