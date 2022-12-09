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YALNIZ KURT FRAGMAN
Yalnız Kurt - 3. Fragman

Yalnız Kurt 29.Bölüm Fragmanı

“Yürüdüğüm bu dikenli yolun sonu sana çıkıyor, o zamana kadar kendine iyi bak!”

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir.

DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

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Yalnız Kurt - 2. Fragman
9 Aralık 2022, Cuma
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9 Aralık 2022, Cuma
29. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt - 3. Fragman
2 Aralık 2022, Cuma
28. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 3. Fragman
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