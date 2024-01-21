Baba oğulun ilk kucaklaşması...

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor.

Yapım : O3 Medya & Ortaks Yapım

Yönetmen : Bahadır İnce

Senarist : Ercan Uğur

Oyuncular : Furkan Andıç (Kadir), Burcu Kıratlı (Aslı), Murat Daltaban (Orhan), Rami Narin (Han), Elifcan Ongurlar (Doğa), Evrim Doğan (Melike), İnanç Konukçu (Murat), Goncagül Sunar (Sırma), Yaprak Medine (Kumru), Baran Can Eraslan (Samet), Ela Yörüklü (Zuhal), Önder Selen (Halil), Deniz Atam (Mutlu), Mustafa Enis Bilir (Deniz) ve Gürkan Uygun (Yahya).