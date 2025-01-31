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Zembilli
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31 Ocak 2025, Cuma 20:00

Zembilli 5.Bölüm Fragmanı

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“Sana verecek kızım yok benim!”

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne seriyor.

Yapımcı: Süreyya Yaşar Önal

Yönetmen: Ufuk Hakan Eren

Oyuncular: Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen

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