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ADI SEVGİ BÖLÜMLER
1 Mayıs 2022, Pazar 20:20
Adı Sevgi

Adı Sevgi 8. Bölüm

Acı olaylar kapıda

Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar. Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.

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FRAGMANLAR
TÜMÜ
Adı Sevgi - 2. Fragman
1 Mayıs 2022, Pazar
8. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
1 Mayıs 2022, Pazar
8. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
Adı Sevgi - 2. Fragman
24 Nisan 2022, Pazar
7. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
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