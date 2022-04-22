ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ADI SEVGİ FRAGMAN
24 Nisan 2022, Pazar 20:20
Adı Sevgi - 2. Fragman

Adı Sevgi 7.Bölüm Fragmanı

"Bir daha gelişin olmayacak!"

Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

DEVAMI
Adı Sevgi
SON BÖLÜMÜ İZLE 6. Bölüm Adı Sevgi
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Adı Sevgi
17 Nisan 2022, Pazar
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Adı Sevgi
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5. Bölüm Adı Sevgi
Adı Sevgi
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4. Bölüm Adı Sevgi
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Adı Sevgi
24 Nisan 2022, Pazar
7. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
Adı Sevgi - 2. Fragman
17 Nisan 2022, Pazar
6. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
17 Nisan 2022, Pazar
6. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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