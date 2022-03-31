ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ADI SEVGİ FRAGMAN
3 Nisan 2022, Pazar 20:00
Adı Sevgi - 2. Fragman

Adı Sevgi 4.Bölüm Fragmanı

"Sen benden ne saklıyorsun; söyle artık!"

Zeynep'i kaçıran Volkan beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçmiştir. Elif, Zeynep'in güvenliğini sağladıktan sonra onun yaralarını sarmaya çalışırken, Emir ise Volkan'ın yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Ancak Zeynep'in kurtuluşu için attıkları adımlar sonrası ikili arasında çatışmalar yaşanır. Emir, Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturacak gizli bir teklifle gider. Her ne şartla olursa olsun oğluna kavuşmak isteyen Macide, gözünü ne kadar karartabileceğini bir kez daha gösterir. Elif ve Emir'in ona aşıladığı umuda tutunmaya çalışan Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır.

Diğer yandan okulda olanların faturası Fidan'a kesilmiş, Fidan'ın Sarpça'dan uzakta başka bir okula gönderilmesine karar verilmiştir. Elif, Zeynep'in kurtuluşunu planlarken; Macide'nin bu kararına karşı gelmeleri için Şükran'ı ve Fidan'ı ikna etmeye çalışır.

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Adı Sevgi
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27 Mart 2022, Pazar
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20 Mart 2022, Pazar
2. Bölüm Adı Sevgi
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13 Mart 2022, Pazar
1. Bölüm Adı Sevgi
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Adı Sevgi
3 Nisan 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
Adı Sevgi - 2. Fragman
27 Mart 2022, Pazar
3. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
27 Mart 2022, Pazar
3. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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