Adı Sevgi - 2. Fragman

Adı Sevgi 8.Bölüm Fragmanı

"Sen çok güzel ve çok güçlü bir kadınsın."

Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar. Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.