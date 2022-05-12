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ADI SEVGİ BÖLÜMLER
15 Mayıs 2022, Pazar 20:00
Adı Sevgi

Adı Sevgi 10. Bölüm

Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır...

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar. Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır. Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…

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Adı Sevgi - Final Fragmanı
SON FRAGMANI İZLE 11. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - Final Fragmanı
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8 Mayıs 2022, Pazar
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7. Bölüm Adı Sevgi
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Adı Sevgi - Final Fragmanı
22 Mayıs 2022, Pazar
11. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - Final Fragmanı
Adı Sevgi - 2. Fragman
15 Mayıs 2022, Pazar
10. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
15 Mayıs 2022, Pazar
10. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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