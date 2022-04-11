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ADI SEVGİ FRAGMAN
17 Nisan 2022, Pazar 20:10
Adı Sevgi

Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı

"Çünkü sen varsın..."

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır…

Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir.

Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

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6. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi - 3. Fragman
10 Nisan 2022, Pazar
5. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 3. Fragman
Adı Sevgi - 2. Fragman
10 Nisan 2022, Pazar
5. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
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