ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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8 Mayıs 2022, Pazar 20:00
Adı Sevgi

Adı Sevgi 9. Bölüm

Emir'in duyguları açığa çıkar

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.

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9. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
8 Mayıs 2022, Pazar
9. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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