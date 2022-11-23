ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
24 Kasım 2022, Perşembe 20:00
Aldatmak - 2. Fragman

Aldatmak 10.Bölüm Fragmanı

"Sadece annem gözünü açsın istiyorum..."

Yenersoy ailesi üyeleri pişmanlıklarla boğuşuyor

Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir.

Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir. Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?

Annesini kaybetme korkusuyla sınanan Ozan'ın babasıyla arasında gerilim, Yeşim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya çıkar. Artık kendi hayatında bir şeyleri toparlamak isteyen Ozan'a yardım eden kişi yine Oltan olur. Hatalarından ders çıkarmayan Ozan, Oltan'a güvenmekle yanlış mı yapmaktadır?

Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası karışıktır. Her ne olursa olsun Yeşim'i de kaybetmek istemediğinden ailesine karşı onu savunur ancak bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisi de tahmin edemez.

Ölümün soğuk yüzüyle tanışan Yenersoy Ailesi hayatlarını yoluna koymaya çalışırken yeni hataların pençesine düşecektir.

DEVAMI
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SON BÖLÜMÜ İZLE 9. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Aldatmak
17 Kasım 2022, Perşembe
9. Bölüm Aldatmak
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10 Kasım 2022, Perşembe
8. Bölüm Aldatmak
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3 Kasım 2022, Perşembe
7. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
24 Kasım 2022, Perşembe
10. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
17 Kasım 2022, Perşembe
9. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
17 Kasım 2022, Perşembe
9. Bölüm fragmanı Aldatmak
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