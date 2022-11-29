Aldatmak 11.Bölüm Fragmanı

"Asıl yalancı senin kızın. Tıptan atıldığını söyledi mi sana?"

Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır. Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar. Ozan, ortaya çıktığında dengeleri yeniden değiştirecek bu bilgiyle ne yapacaktır?

Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.

Aldatmak'ın on birinci bölümünde, Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?