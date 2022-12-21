ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
22 Aralık 2022, Perşembe 20:00
Aldatmak - 2. Fragman

Aldatmak 14.Bölüm Fragmanı

''Bir anne evladı için her şeyi yapar!''

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.

Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

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Aldatmak
SON BÖLÜMÜ İZLE 13. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
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15 Aralık 2022, Perşembe
13. Bölüm Aldatmak
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8 Aralık 2022, Perşembe
12. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
1 Aralık 2022, Perşembe
11. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
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Aldatmak
22 Aralık 2022, Perşembe
14. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
15 Aralık 2022, Perşembe
13. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
8 Aralık 2022, Perşembe
12. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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