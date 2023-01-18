ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
19 Ocak 2023, Perşembe 20:00
Aldatmak - 2. Fragman

Aldatmak 17.Bölüm Fragmanı

"Anne biz Tolga ile evlenmeye karar verdik"

Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.

Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır. Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.

Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram'ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum'un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez.

Tarık ve Yeşim'in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır. Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum'a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar. Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 16. Bölüm Aldatmak
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12 Ocak 2023, Perşembe
16. Bölüm Aldatmak
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29 Aralık 2022, Perşembe
15. Bölüm Aldatmak
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22 Aralık 2022, Perşembe
14. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
19 Ocak 2023, Perşembe
17. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
12 Ocak 2023, Perşembe
16. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
12 Ocak 2023, Perşembe
16. Bölüm fragmanı Aldatmak
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