ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
18 Mayıs 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 31.Bölüm Fragmanı

"Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?"

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

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11 Mayıs 2023, Perşembe
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29. Bölüm Aldatmak
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27 Nisan 2023, Perşembe
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18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
11 Mayıs 2023, Perşembe
30. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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11 Mayıs 2023, Perşembe
30. Bölüm fragmanı Aldatmak
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