ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK FRAGMAN
1 Haziran 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 33.Bölüm Fragmanı

"Kızımla küs değilim, anne yanımda ol dediği an yanında olurum!"

Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir. Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.

Sezai'nin itirafı, Güzide'nin huzursuzlanmasına sebep olur. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş, durumu kurtarmayı başarır. Ancak, yaşadığı rahatlamanın geçici olduğundan habersizdir. Ozan'ın Zeliş'i kurtarmak için büyük bir risk alması gerekir.

Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için çabalarken isimsiz bir telefondan gelen şantajla sarsılır. Tarık ailesine dönmek için uğraşırken Yeşim ise kızına kavuşmak için mücadele etmektedir. İlknur ile bir olup Tarık'a bir tuzak kurarlar.

DEVAMI
Aldatmak
SON BÖLÜMÜ İZLE 32. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Aldatmak
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
11 Mayıs 2023, Perşembe
30. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak - 2. Fragman
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN