Aldatmak 33.Bölüm Fragmanı

"Kızımla küs değilim, anne yanımda ol dediği an yanında olurum!"

Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir. Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.

Sezai'nin itirafı, Güzide'nin huzursuzlanmasına sebep olur. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş, durumu kurtarmayı başarır. Ancak, yaşadığı rahatlamanın geçici olduğundan habersizdir. Ozan'ın Zeliş'i kurtarmak için büyük bir risk alması gerekir.

Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için çabalarken isimsiz bir telefondan gelen şantajla sarsılır. Tarık ailesine dönmek için uğraşırken Yeşim ise kızına kavuşmak için mücadele etmektedir. İlknur ile bir olup Tarık'a bir tuzak kurarlar.