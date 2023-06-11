ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
15 Haziran 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 35.Bölüm Fragmanı

"Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 34. Bölüm Aldatmak
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8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm Aldatmak
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1 Haziran 2023, Perşembe
33. Bölüm Aldatmak
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25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm Aldatmak
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Aldatmak - Sezon Finali
15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm fragmanı Aldatmak - Sezon Finali
Aldatmak - 2. Fragman
8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm fragmanı Aldatmak
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