ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
28 Eylül 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 39.Bölüm Fragmanı

''Anne Can'ı aldılar!''

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.

Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır. Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

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21 Eylül 2023, Perşembe
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14 Eylül 2023, Perşembe
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38. Bölüm fragmanı Aldatmak
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21 Eylül 2023, Perşembe
38. Bölüm fragmanı Aldatmak

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