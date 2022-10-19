ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK FRAGMAN
20 Ekim 2022, Perşembe 20:00
Aldatmak - 2. Fragman

Aldatmak 5.Bölüm Fragmanı

"Çok şanslısın biliyor musun; ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var"

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.

DEVAMI
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SON BÖLÜMÜ İZLE 4. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
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13 Ekim 2022, Perşembe
4. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
6 Ekim 2022, Perşembe
3. Bölüm Aldatmak
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29 Eylül 2022, Perşembe
2. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
20 Ekim 2022, Perşembe
5. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
13 Ekim 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
13 Ekim 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı Aldatmak
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