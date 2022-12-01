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1 Aralık 2022, Perşembe 00:00
Hatırlamak iyi geldi

Hatırlamak iyi geldi

"Gençlik, olur gençlikte böyle şeyler."

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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1 Aralık 2022, Perşembe
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24 Kasım 2022, Perşembe
10. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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