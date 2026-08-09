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Exodus: Tanrılar Ve Krallar / Yabancı Sinema
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  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
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10 Ağustos 2026, Pazartesi 20:00

Altı Üstü İstanbul 9.Bölüm Fragmanı

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"Ben de mi şey yapsam?"

Uzay'ın kurduğu acımasız tuzak, Emir ve arkadaşlarını perişan eder. Ziyankar'dan çalınan para mahallede öfkeyi büyütür. Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder. İki cepheyi karşı karşıya getirecek büyük savaş kapıya dayanırken, Tarık da kendi tarafını seçmiştir. Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar. Yeni kutuplar, devam eden iş birlikleri, Melek'in öğrendikleri ve Esra'nın beklenmedik çıkışı herkesin hayatını değiştirecektir.

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