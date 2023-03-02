Başım Belada 1.Bölüm Fragmanı

“Hadi size kolay gelsin gençler…”

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada'nın yayın tarihi belli oldu. Zengin kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranın yeni favorisi olmaya aday dizi Pazar akşamı atv'de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'ın birlikte üstlendiği dizinin genel yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.